ستاندرد آند بورز غلوبال تخفض توقعات النفط إلى 40 دولارا‎

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للعام الجاري إلى 40 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، وحذرت من أن بعض شركات النفط والغاز المُصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر ربما تواجه خفضًا بعدة درجات لتصنيفها الائتماني.

وكانت ستاندرد آند بورز توقعت في السابق أن يبلغ متوسط برنت 60 دولارًا هذا العام.

وقلصت أيضًا توقعاتها للعام القادم إلى 50 دولارًا من 55 دولارًا، وتقديراتها لأسعار الغاز على مؤشر هنري هب للعام الجاري إلى دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية من 2.25 دولار في السابق.

وقالت ستاندرد آند بورز: ”من المرجح أن تكون التحركات على الصعيد الائتماني (للشركات المنتجة للنفط والغاز) في الفئة المُصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار أكثر حدة منها خلال الدورة السابقة“.

وأضافت أنها ”قد تراجع جميع تصنيفاتها للشركات العاملة في التنقيب والإنتاج وخدمات حقول النفط في غضون عدة أسابيع مقبلة“.

وأضافت: ”بالنسبة للقطاع من الكيانات مرتفعة العائد، على وجه الخصوص، والمصدرين دون تحوط، وأولئك الذين يواجهون استحقاقات مقبلة، وإلى حد ما يتعرضون لضغوط في قاعدة اقتراض التسهيلات الائتمانية المتجددة سيواجهون على الأرجح خفضًا بعدة درجات“.