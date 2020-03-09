النفط يهوي مع بدء السعودية ”حرب أسعار“ في ظل تراجع الطلب

هوت أسعار النفط نحو 30% يوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته ”أوبك“ لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة الـ05:52 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27% إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ الـ12 من شباط/ فبراير 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ الـ17 من كانون الثاني/ يناير 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29% إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو -أيضا- أدنى مستوى منذ الـ12 من شباط/ فبراير 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح، لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33% في كانون الثاني/ يناير 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة -المعروفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا- تعاونا استمر لما يزيد عن 3 سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لـ ”رويترز“ يوم الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن 10 ملايين برميل يوميا في نيسان/ أبريل بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية آذار/ مارس.