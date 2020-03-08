بلومبيرغ: السعودية سترفع إنتاج النفط لإعادة ضبط السوق ودعم الأسعار

أفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الامريكية، بأن السعودية سترد على رفض روسيا التعاون في تقليص الإمدادات برفع إنتاجها بشكل كبير في إطار حرب أسعار تهدف إلى إجبار موسكو والدول المنتجة الأخرى للعودة لاتفاق ضبط السوق ودعم الأسعار.

ونقلت الوكالة عن مصادر نفطية قولها إن ”المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ستزيد إنتاجها لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا الشهر المقبل من حوالي 9.7 مليون برميل، وإنها قد تذهب لأبعد من ذلك برفع الإنتاج إلى 12 مليون برميل“.

وأوضحت أن ”قرار رفع الإنتاج يأتي بعد خصومات سعرية كبيرة قدمتها المملكة لزبائنها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، بنسبة هي الأكبر منذ نحو 20 سنة، وأن الخطوة تهدف إلى جذب مزيد من الزبائن لشراء الخام السعودي“.

وقال مصدر للوكالة، ”أبلغت السعودية لاعبي السوق أنها قادرة على رفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا“، مضيفة أن ”مثل تلك الخطوة قد يؤدي إلى تراجع حاد في أسعار النفط التي ترزح حاليا تحت ضغط وباء كورونا في الأسواق العالمية“.

ورأت ”بلومبيرغ“، أن التحرك السعودي ضد قرار موسكو رفض التعاون، يهدف إلى ممارسة ضغوط على روسيا ومنتجين آخرين لإرغامهم على العودة للمفاوضات للوصول لاتفاق جديد يدعم الأسعار.

وأشارت إلى أن ”السعودية على استعداد لخفض سريع لإنتاجها في حال وافق المنتجون على التفاوض من جديد للتوصل لاتفاق يحقق الاستقرار في السوق“، مبينة أن ”سعر خام بحر الشمال برنت هبط بنحو 9.4% الجمعة ليسجل أكبرنسبة انخفاض يومية منذ عام 2008 ويغلق عند 45.27 دولار للبرميل“.