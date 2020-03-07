أرامكو تخفض سعر بيع خامها العربي الخفيف في أبريل

قررت أرامكو السعودية تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف في أبريل بمقدار 7 دولارات للبرميل لأمريكا وبمقدار 8 دولارات لأوروبا.
كما قررت تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في شحنات أبريل بمقدار 6 دولارات للبرميل
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قررت أرامكو السعودية تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف في أبريل بمقدار 7 دولارات للبرميل لأمريكا وبمقدار 8 دولارات لأوروبا. كما قررت تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في شحنات أبريل بمقدار 6 دولارات للبرميل
المصدر: رويترز
قررت أرامكو السعودية تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف في أبريل بمقدار 7 دولارات للبرميل لأمريكا وبمقدار 8 دولارات لأوروبا.
كما قررت تخفيض سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في شحنات أبريل بمقدار 6 دولارات للبرميل