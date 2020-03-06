على غير العادة.. السعودية ترجئ إعلان أسعار النفط الرسمية

قال مصدران مطلعان إن شركة النفط الوطنية السعودية، أبلغت المشترين أنها أرجأت إصدار أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر أبريل/نيسان المقبل، لما بعد اجتماع ”أوبك“ وحلفائها.

وتدفع منظمة البلدان المصدرة للبترول في اتجاه خفض إضافي للإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وتأمل ”أوبك“ أن يشارك المنتجون من خارج المنظمة بـ500 ألف برميل يوميا من إجمالي الخفض، لكن نجاح الاتفاق معلق على موافقة روسيا، وهي غير مؤكدة حتى الآن.

وفي حالة الموافقة، سيعني الاتفاق الجديد زيادة إجمالي قيود الإمداد إلى 3.6 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 3.6% تقريبا من الإمدادات العالمية.

وتعلن ”أرامكو“ السعودية عادة أسعارها الرسمية لبيع الخام في الـ5 من كل شهر، لكنها على غير العادة تأجلت هذا الشهر، حتى تنجلي ضبابية موضوع خفض الإنتاج.