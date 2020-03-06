النفط يهبط لمخاوف من عدم الاتفاق على خفض الإنتاج

تراجع النفط بنسبة 1% اليوم الجمعة، مع تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا، في ظل عدم اتفاق المنتجين من خارج ”أوبك“ بعد على مزيد من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 49 سنتا بما يعادل 0.98% إلى 49.50 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا، أو 1% ليسجل 45.44 دولار للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حثت أمس الخميس، على خفض الإنتاج مع حلفائها، في إطار المجموعة المسماة ”أوبك+“ 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.

جاء ذلك قبيل اجتماع ”أوبك+“ المقرر في فيينا اليوم.

وقال وزراء ”أوبك“، إنه من المنتظر أن تشارك الدول غير الأعضاء 500 ألف برميل يوميا من إجمالي الخفض الإضافي. لكن روسيا وقازاخستان، وهما من أعضاء ”أوبك+“، قالتا إنه لا يوجد اتفاق بعد على تعميق الخفض، مما قد يفضي إلى انهيار التعاون الذي دعم أسعار الخام منذ 2016.

ويتوقع بعض المحللين أن تتبنى موسكو الاتفاق في النهاية.

وقالت ”آر.بي.سي كابيتال ماركتس“ في مذكرة بحثية: إنه ”إذا قالت موسكو لا، فقد ينهار التحالف بأكمله، ومعه أي تجارة ثنائية أو صفقات استثمار جديدة مزمعة، فضلا عن النفوذ الاستراتيجي الذي اكتسبته موسكو بالمشاركة في اتفاق الإنتاج، وإنه ستكون هناك حمى مكالمات رفيعة المستوى بين موسكو والرياض وأبوظبي لإبرام الصفقة“.