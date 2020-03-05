أوزبكستان توقع اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار مع ”أكوا باور“ السعودية

قالت وزارة الطاقة في أوزبكستان، اليوم الخميس، إن البلاد وقعت اتفاقات استراتيجية بقيمة تزيد عن ملياري دولار مع المطور السعودي أكوا باور لتعزيز توليد الكهرباء وتطوير الخبرة الفنية.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقات تشمل اتفاق شراء كهرباء مدته 25 عاما بقيمة 1.2 مليار دولار سينطوي على أن تشيد أكوا باور وتدير محطة كهرباء تعمل بالغاز في البلاد.

وسيعزز المشروع، الذي دعت طشقند لتقديم عروض له هذا الأسبوع، إجمالي قدرات البلاد بنسبة 12 %.

وأبرمت أوزبكستان بالفعل اتفاقا مع مصدر الإماراتية لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاوات، وأعلنت عن خطط بشأن ثلاث منشآت أخرى تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تزيد عن 200 ميغاوات، كما تعمل البلاد مع روس-أتوم الروسية لبناء محطة طاقة نووية.