الكويت تبدأ تشغيل وحدة نفتا بطاقة 30 ألف برميل يوميًا

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قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن شركة البترول الوطنية الكويتية، أعلنت بدء تشغيل وحدة تحويل النفتا رقم 107 في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية تصل إلى30 ألف برميل يوميًا.