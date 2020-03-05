 الكويت تبدأ تشغيل وحدة نفتا بطاقة 30 ألف برميل يوميًا – إرم نيوز‬‎

الكويت تبدأ تشغيل وحدة نفتا بطاقة 30 ألف برميل يوميًا

الكويت تبدأ تشغيل وحدة نفتا بطاقة 30 ألف برميل يوميًا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن شركة البترول الوطنية الكويتية، أعلنت بدء تشغيل وحدة تحويل النفتا رقم 107 في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية تصل إلى30 ألف برميل يوميًا.

 

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