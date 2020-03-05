أسعار النفط تصعد قبيل اجتماع أوبك لبحث خفض المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس قبيل اجتماع لمنظمة أوبك من المتوقع أن تستحث السعودية فيه المنظمة وحلفاءها بمن فيهم روسيا من أجل الاتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم السوق.

وتدعمت الأسعار أيضا بزيادة دون المتوقع لمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، ما هدأ المخاوف من تخمة المعروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 46 سنتا بما يعادل 0.9 % ليصل إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.8 % مسجلا 47.15 دولار للبرميل.

وقالت محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس، مارغريت يانغ، إن ”أسعار النفط الخام تدعمت بمعنويات إيجابية على نطاق واسع خلال الليل، وبيانات دون المتوقع بكثير.. لمخزون النفط الخام“.

وأضافت أن ”السوق تتوقع أيضا خفضا معقولا للإنتاج ستجريه أوبك+، نظرا للأثر الكبير لفيروس كوفيد-19 على الطلب العالمي على الطاقة. ثمة حاجة إلى مزيد من القيود على الإنتاج لرفع أسعار الخام“.