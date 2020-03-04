مصدر بأوبك: روسيا ترفض تخفيضات إضافية في إنتاج النفط‎

قال مصدر في أوبك إن لجنة تضم بضعة وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين للنفط فشلت، اليوم الأربعاء، في الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيضات إضافية في إنتاج الخام لدعم الأسعار.

وأضاف المصدر أن روسيا، التي ترفض تخفيضات إضافية تساندها السعودية ودول أخرى، اقترحت الإبقاء على التخفيضات الحالية لمجموعة أوبك+ حتى نهاية الربع الثاني من العام، في حين يريد بعض أعضاء أوبك تخفيضات إضافية تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وغادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي عقد محادثات مع نظيره السعودي في وقت سابق اليوم، اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بعد أكثر من ثلاث ساعات من المحادثات.