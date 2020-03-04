التفاؤل بخفض إنتاج ”أوبك +“ يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39 % إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57 % إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.

وأوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، في ما يعرف بمجموعة أوبك+، أمس الثلاثاء، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا، ما قد يعني أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيكون هذا إضافة إلى 2.1 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج التي تشمل 1.7 مليون برميل يوميا من خفض لأوبك+ وتخفيضات طوعية أخرى من السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من آذار/مارس الجاري.

وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27 % من ذروتيهما لعام 2020 في كانون الثاني/يناير الماضي.