مسؤول إيراني: ”كورونا“ لم يصب النفط والغاز

قال نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، فرخ علي خاني، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا ليس له أي تأثير على إنتاج النفط والغاز في البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن نائب رئيس الشركة قوله ”إنتاج وتوزيع النفط والغاز في إيران يجري دون أي تأثر بالتفشي“.

وقطاع النفط الإيراني متأثر بالفعل؛ جراء العقوبات الأمريكية التي دفعت طهران للبحث عن بدائل جديدة للإيرادات، بينما يضرب اقتصادها ركود عام.

وأمس الثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسخا في إيران، كما حذرت من قلة التجهيزات الوقائية التي تحول دون تفشي الوباء.