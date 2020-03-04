”أوبك“ وروسيا تقتربان من خفض كبير لإنتاج النفط مع تضرر الطلب بفعل فيروس كورونا

أوصت لجنة منبثقة عن مجموعة ”أوبك+“ -التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- وحلفاؤها بخفض إنتاج الخام بواقع مليون برميل يوميا إضافية، في إشارة لاقتراب روسيا والسعودية من اتفاق لتعزيز الأسعار التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا.

وثمة اتفاق بالفعل بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج من الأول من يناير/ كانون الثاني بواقع 2.1 مليون برميل يوميا، ويشمل الرقم تخفيضات طوعية إضافية من السعودية.

لكن هذا لم يكن كافيا للتصدي لأثر الفيروس على الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم والاقتصاد العالمي مع توقف العمل بالمصانع وتقلص السفر وتباطؤ أنشطة أخرى؛ ما يكبح الطلب على النفط.

وقبل اجتماع هذا الأسبوع، قالت مصادر، إن السعودية ومنتجين آخرين اقترحوا تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد الموعد المحدد لنهايته في مارس/ آذار ليستمر حتى نهاية 2020 وخفض مليون برميل يوميا -أيضا- من الإنتاج في الربع الثاني فقط.

وأشارت روسيا لدعمها لتمديد الاتفاق، ولكنها لم تؤيد بعد اقتراح تعميق التخفيضات رغم انخفاض أسعار النفط لنحو 51 دولارا للبرميل.

وعند هذا المستوى سيواجه العديد من الدول الأعضاء في أوبك صعوبة في تحقيق توازن في ميزانياتها رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن ”السعر الحالي مقبول“ لموسكو.

كما أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية أمس، قدم دعما محدودا فقط للخام قبل اجتماع أوبك يوم الخميس واجتماع أوسع لأوبك+ يوم الجمعة.

وتدعم اللجنة الفنية المشتركة التابعة لأوبك+، والتي اجتمعت أمس الثلاثاء قبل اجتماع وزراء النفط، اقتراح السعودية وفقا لنص التوصية.

وروسيا أيضا عضو في اللجنة؛ ما يشير إلى أن موسكو ربما تميل لتخفيضات أكبر.

وفي الشهر الماضي، أوصت اللجنة بخفض أصغر للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا، ولكنها أيدت أمس خفضا إضافيا بمليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، قبل التوجه لفيينا إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا.

وصرح الوزير، وهو يشغل منصب رئيس أوبك، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقال ”هناك توافق بين أوبك والمنتجين المستقلين، بما في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة“.

تجتمع لجنة وزارية لعدد من الأعضاء من أوبك وخارجها اليوم الأربعاء بحلول الساعة الـ 11:30 بتوقيت غرينتش في إطار عملية تحضير توصيات للتجمع الأوسع نطاقا.

وبموجب الاتفاق القائم، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها في نهاية العام الماضي على خفض للإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا وتجري السعودية، أكبر منتج للنفط في المنظمة، خفضا إضافيا طوعيا للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

لكن تصريحات ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل، شجع بعض الساعين لكسب تأييد موسكو لمزيد من الخفض، إذ قال إن اقتراح خفض يصل إلى مليون برميل يوميا سيكون كافيا لتحقيق توازن في السوق ورفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

وتابع ”نحن مستعدون لخفض بالقدر الذي سيُطلب منا. الأفضل بيع نفط أقل ولكن بسعر أعلى“.