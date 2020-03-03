الإمارات تعلن استكمال تحميل الوقود النووي في مفاعل أولى محطات ”براكة“‎ استعدادا لتشغيله

المصدر: أ ف ب

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يوم الثلاثاء، استكمال تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى، في مجمع ”براكة“؛ استعدادا لبدء تشغيله لإنتاج الكهرباء.

وقالت المؤسسة، إنه تم ”تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بعد صدور رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية“.

وفي 17 شباط/ فبراير، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة ”براكة“ للطاقة النووية، التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وتملك الإمارات احتياطيات كبرى من الطاقة.

وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة من الطاقة، بينها الطاقة الشمسية.

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي، وهو ”محطة براكة“، في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة ”براكة“ غرب أبوظبي، وتولى كونسورسيوم بقيادة ”كيبكو“ الكورية بناءه، في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.