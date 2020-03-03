وضع سقف للإنتاج.. سلاح ذو حدين بالنسبة لـ“أوبك“

المصدر: ا ف ب

تحرك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سقف إنتاجها للتأثير على الأسعار، حتى وإن كان ذلك على حساب نفوذها في الأسواق العالمية.

والاقتطاعات الأخيرة التي تقررت خلال الاجتماع الوزاري الأخير مطلع كانون الأول/ديسمبر في فيينا ما يمثل خفضا بـ500 ألف برميل يوميا، يتم تقاسمها بين الدول الأعضاء وشركائها ضمن اتفاق أوبك+.

وتتحمل السعودية وحدها بصفتها رئيسة الكارتل الثلث (167 ألف برميل يوميا)؛ أي أكثر من الإمارات (60 ألف برميل يوميا)، والكويت (55 ألف برميل يوميا)، والعراق (50 ألف برميل يوميا) مجتمعة. وأضافت السعودية لحصتها 400 ألف برميل يوميا ”طوعا“.

أما موسكو فأبدت تحفظات وقلصت التصدير بمعدل 70 ألف برميل يوميا رغم مستوى إنتاج أعلى من الرياض.

”معضلة“

وتقوم مصداقية المنظمة وفعالية قراراتها أيضا على قدرة كل دولة عضو فيها على احترام تعهداتها، وذكرت السعودية الدول التي لم تحترم حصصها بواجباتها كما فعلت نيجيريا والعراق في أيلول/سبتمبر.

لكن سياسة الحد من الإنتاج لها سيئاتها أمام عرض متزايد للدول غير الأعضاء في أوبك، منها الولايات المتحدة، التي تستمر في الإنتاج بكميات قياسية، فهي تقلص حصة سوق الكارتل وسيطرته على سوق النفط العالمية.

وحذر ابيك اوزكارديسكايا، المحلل لدى ”سويس كوت بنك“، من ”أن اقتطاعات جديدة في الإنتاج تطرح معضلة حقيقية لأوبك التي شهدت تراجع حصتها في السوق إلى 35%، وهو أدنى مستوى تاريخي لها“.

إعفاءات

ولا تشارك كل الدول الأعضاء في الكارتل في الجهد المشترك، ويتم إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا بكل بساطة، وكانت أوضاعها السياسية والاقتصادية الداخلية تطرح أصلا أعباء كافية على الشركاء.

ولم تحتج إلى تحديد حصص لها ليتراجع إنتاجها. فطهران على سبيل المثال الخاضعة لعقوبات أميركية شهدت تراجع إنتاجها بـ 40% في عامين. وتشهد طرابلس خفضا ضخما أيضا منذ أسابيع؛ بسبب تعطيل قوات تابعة للجيش الوطني الليبي موانىء تصدير النفط شرق البلاد.

وعودة الصادرات النفطية الليبية إلى طبيعتها أو تخفيف فرض حظر على النفط الفنزويلي أو الإيراني دون تحريك الطلب بطريقة مشابهة، كلها عوامل قد ترغم الكارتل وحلفاءه على خفض جديد للإنتاج، وتلحق الضرر بالتوافق الهش حول الحصص.