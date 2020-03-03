وزير الطاقة الجزائري: دول ”أوبك+“ ستبحث تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط

قال وزير الطاقة الجزائري، رئيس منظمة ”أوبك“، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، إن دول ”أوبك+“ ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.

وأضاف عرقاب في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أنه ”سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب تفشي فيروس كورونا“.

وأشار إلى أن ”الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في كانون الأول/ ديسمبر 2019“. موضحا أن ”هناك توافقًا بين أوبك والمنتجين المستقلين، بما في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة“.