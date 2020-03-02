أسعار النفط تقفز بفعل آمال خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيزية

قفزت أسعار النفط أكثر من 4%، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق اليوم الاثنين، حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج أوبك وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت عند 51.91 دولار للبرميل، مرتفعا 2.24 دولار بما يعادل 4.5 %، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار.

وعلى الضفة الأخرى للأطلسي، سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقل سعرله في 14 شهرا عند 43.32 دولار، لكنه تعافى بعدها إلى 46.65 دولار، مرتفعا 1.89 دولار أو 4.2 %.

حقق كلا الخامين القياسيين أول مكاسبه بعد خسائر لست جلسات وسط مخاوف من الفيروس. أودى كورونا، الذي نشأ في الصين، بحياة 3 آلاف شخص وهز الأسواق العالمية مع تأهب المستثمرين لأثر حاد على النمو العالمي. وتكبدت أسواق الأسهم الأسبوع الماضي أشد خسائرها منذ الأزمة المالية في 2008.

وقال جيفري كاري، مدير أبحاث السلع الأولية العالمية لدى جولدمان ساكس، في مذكرة، ”التعطل غير المسبوق للنشاط الاقتصادي في الصين أسفر عن فقد ما يقدر بأربعة ملايين برميل يوميا من الطلب على النفط مقارنة مع خمسة ملايين برميل يوميا أثناء الركود العظيم في 2008\2009.

”وطاقة التخزين في الصين ليست بلا نهاية – حتى وإن كانت كبيرة – وهي تمتلئ سريعا، مما ينطوي على خطر مزيد من التراجع إذا بلغ المخزون سعته القصوى في النهاية.“