 حصول أرامكو السعودية على موافقة أوروبية غير مشروطة لصفقة سابك – إرم نيوز‬‎

حصول أرامكو السعودية على موافقة أوروبية غير مشروطة لصفقة سابك

حصول أرامكو السعودية على موافقة أوروبية غير مشروطة لصفقة سابك

المصدر: رويترز

أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي، بأن أرامكو السعودية، أكبر مُنتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغ قيمته 69 مليار دولار؛ لشراء حصة 70 % في مجموعة البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة، في مارس آذار من العام الماضي، في خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.

وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، أن المفوضية أجازت الصفقة، أمس الخميس. وكانت رويترز ذكرت، في 21 فبراير شباط، أن الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.

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