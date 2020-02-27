عقوبات أوروبية على مسؤولين تركيين بسبب التنقيب في المتوسط‎

المصدر: أ ف ب

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في المتوسط، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان.

والمستهدفان، محمد فروح عقلين وعلي كوشكون ناموغلو، وهما مسؤولان في شركة البترول التركية ومشاركان بحكم وظيفتيهما في التخطيط لعمليات تنقيب غير قانونية.

ومنع المسؤولان من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما. وقال المجلس: ”علاوة على ذلك، لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي وضع موارد تحت تصرفهما“.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.

وقال حينها إنه قد يتخذ عقوبات تستهدف ”الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة تنقيب غير مرخّصة على المحروقات في شرق المتوسط أو المساهمة في هذه الأنشطة“.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”إنذارات“ الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالي أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.