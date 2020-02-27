مصر تعلن خطة إنتاجية واستثمارية لقطاع البترول خلال 2020/2021

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الخميس، عن خططها الإنتاجية خلال العام 2020/2021، والتي تستهدف الوصول بإنتاج الغاز إلى حوالي 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال تلك الفترة.

وقالت الوزارة إنها تخطط للوصول بإنتاج المكثفات إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا.

ويتضمن المخطط أيضا حفر 10 آبار في دلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حوالي 328 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع 7 اتفاقات جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 690 مليون دولار.

كما يشمل المستهدف الاستثماري لهذه الخطة، منح توقيع بقيمة 16 مليون دولار خلال فترات البحث، وتوقيع أربعة عقود تنمية بإجمالى منح 20 مليون دولار.