النفط الإيرانية تؤكد إمكانية إنتاج مليار متر مكعب من الغاز يوميا

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية يوم الإثنين أن بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا فور تركيب المنصة الأخيرة في حقل بارس الجنوبي.

والحقل البحري، الذي تسميه إيران بارس الجنوبي وتسميه قطر حقل الشمال، هو أضخم حقل غاز في العالم ويتقاسمه البلدان.

وأضاف زنغنه: ”بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل (20 مارس آذار)، وبالتالي ستصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز يوميا“.

من ناحية أخرى، أوضح زنغنه أن فيروس كورونا مسؤول عن تقلبات الأسعار في سوق الخام، حسبما أفاده موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد قالت اليوم إن 12 شخصا توفوا وأصيب واحد وستون بالفيروس في إيران.

وأغلقت عدة دول في المنطقة حدودها مع إيران وفرضت قيودا على حركة السفر الجوي بعد إصابة أشخاص قادمين من إيران بفيروس كورونا.

ورغم قيود السفر الجوي، قال زنغنه إنه سيحضر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع القادم مسافرا على متن طائرة لشركة إيران للطيران، حسب ما ذكر موقع وزارة النفط.