وزير ليبي: إغلاق المنشآت النفطية سيتوقف عندما نضمن توزيعا عادلا لموارده

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، اليوم السبت، إن ”إغلاق منشآت النفط الحيوية في البلاد سينتهي عندما يضمن الليبيون التوزيع العادل لموارده“.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن الحويج، أن ”هذه الموارد محمية بحكومتنا وجيشها ونحن ندفع المال للشرطة لحراسة المنشآت النفطية، وحماية الأجانب الذين يعملون فيها“.

وأضاف: ”عندما يُضمن لنا توزيع عادل للموارد، ستنتهي هذه المشكلة وسيعود تدفق النفط كما كان“.

واتهم الحويج، الذي كان يتحدث من موسكو التي يزورها حاليا للمشاركة في مؤتمر حول الشرق الأوسط، حكومة السراج باستخدام موارد النفط لدفع أجرة ”المرتزقة والطيارين الأجانب“ الذين يقاتلون إلى جانبها ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ونفى الوزير الليبي أن تكون موسكو قد قدمت مساعدة عسكرية للجيش الوطني الليبي، قائلا: ”لا توجد مساعدات عسكرية روسية لجيشنا الليبي“.

وأغلقت حقول وموانىء النفط منذ عدة أسابيع من قبل جماعات قبلية ليبية للمطالبة بتوزيع عادل لعائداته.