مسؤول روسي: اجتماع أوبك+القادم في موعده

قال مسؤول بارز في وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وزراء نفط أوبك ودول متحالفة مع المنظمة، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سيعقدون اجتماعهم القادم في فيينا في السادس من مارس/ آذار كما كان مخططا في البداية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين للنفط يدرسون تقديم موعد اجتماعهم القادم من مارس/ آذار إلى فبراير/ شباط، بعد أن تضرر الطلب على الخام من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي: إن الوزارة ما زالت تتوقع أن يعقد الاجتماع في السادس من مارس/ آذار، مثلما أعلنت أوبك في ديسمبر/ كانون الأول.

وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أعمق في إنتاج النفط، قالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها منها في الأيام المقبلة.

وتريد معظم شركات النفط الروسية تمديد اتفاق أوبك+ إلى الربع الثاني بعد أن ينقضي في نهاية مارس/ آذار.

وتنفذ أوبك+ منذ الأول من يناير/كانون الثاني اتفاقا لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا؛ لمساعدة السوق، بينما تعهدت السعودية أيضا بتخفيضات طوعية قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وخفضت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو العالمي على الطلب على النفط هذا العام؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.