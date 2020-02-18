وزير إيراني: مشاريع طهران لإنتاج النفط تقلصت بسبب قلة التمويل‎

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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء، إن إيران اضطرت إلى تقليص مشروعات للإنتاج بسبب قلة التمويل، وإن إيرادات صادرات النفط تراجعت. وقال زنغنه: ”جميع الهجمات موجهة ضدنا والدخل من صادرات النفط انخفض، قلصنا الكثير من مشروعات الإنتاج لأننا ليس لدينا المال على الإطلاق وجرى إغلاق مشروعات ثانوية لفترة طويلة“. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد…