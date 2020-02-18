وزير إيراني: مشاريع طهران لإنتاج النفط تقلصت بسبب قلة التمويل‎

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء، إن إيران اضطرت إلى تقليص مشروعات للإنتاج بسبب قلة التمويل، وإن إيرادات صادرات النفط تراجعت.
وقال زنغنه: ”جميع الهجمات موجهة ضدنا والدخل من صادرات النفط انخفض، قلصنا الكثير من مشروعات الإنتاج لأننا ليس لدينا المال على الإطلاق وجرى إغلاق مشروعات ثانوية لفترة طويلة“.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع إيران في 2018، وأعاد فرض عقوبات ألحقت ضررا شديدا باقتصاد الجمهورية الإسلامية، وخفضت صادراتها من النفط الخام بأكثر من 80 في المئة.