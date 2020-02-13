إسرائيل تحد من إنتاج الغاز في لوثيان بسبب خلل

قامت وزارة الطاقة الإسرائيلية بالحد من الإنتاج بحقل لوثيان الجديد للغاز الطبيعي إلى 60% بعد اكتشاف خلل في خط أنابيب المشروع الممتد تحت مياه البحر.

ولم يكن هناك تعليق فوري من الشركاء في لوثيان، الذين كانوا قد بدأوا الشهر الماضي فقط بيع الغاز لمصر والأردن، وأفاد مسؤولون بالقطاع بأن الحقل كان ينتج حوالي 65 % من طاقته خلال فترة التشغيل المبدئي.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، اليوم الخميس، إنها أخطرت الشركة المشغلة للمشروع نوبل إنرجي التي مقرها تكساس بأنه ينبغي عدم زيادة الإنتاج لأكثر من 60% حتى انتهاء تحقيق في الأمر.

وأشارت الوزارة إلى أن المشكلة كان قد اكتشفها روبوت تحت الماء رصد اهتزازات بطول خطوط أنابيب قرب مواقع حفر البئر، ولم يحدث أي تسرب أو ضرر.