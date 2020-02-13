شيفرون تعد لاستئناف إنتاج حقل الوفرة النفطي على الحدود السعودية الكويتية‎

قالت شيفرون في بيان، اليوم الخميس، إنها بدأت عمليات إعداد لاستئناف الإنتاج في حقل الوفرة النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

ووقع البلدان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا يستهدف استئناف الإنتاج في المنطقة المقسومة، والذي قد يمثل ما يصل إلى 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.

وتشغل شيفرون العربية السعودية، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، وحقل الوفرة مغلق منذ مايو أيار 2015.

وقال البيان: ”شرعت شيفرون العربية السعودية في سلسلة أنشطة ما قبل بدء التشغيل، والتي تتضمن جهودا لضمان جاهزية قوتها العاملة لاستئناف العمليات بأمان ثم الإنتاج“.