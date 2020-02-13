النفط يقفز أكثر من 3% مع تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

صعدت أسعار النفط أكثر من 3% يوم الأربعاء مع إعلان الصين عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يوم واحد منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، وهو ما أثار آمالا لدى المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يبدأ بالتعافي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.78 دولار، أو 3.3%، لتسجل عند التسوية 55.79 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.5%، لتبلغ عند التسوية 51.17 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات للتسوية للخامين القياسيين كليهما منذ يناير/ كانون الثاني رغم أن الحكومة الأمريكية أعلنت عن زيادة ـسبوعية أكبر من المتوقع في مخزونات الخام قابلها انخفاض في مخزونات الوقود، بما في ذلك هبوط غير متوقع في مخزون البنزين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، أو أكثر من ضعفي الزيادة التي توقعها محللون والبالغة 3 ملايين برميل.

وقال جون كيلدوف المحلل في أجين كابيتال في نيويورك: ”الطلب على البنزين يبدأ بالتعافي والانخفاض المتوقع في مخزونات الوقود المكرر ساعد في التغطية على الزيادة الزاعقة في مخزونات النفط الخام“.

وارتفعت هوامش تكرير البنزين الأمريكي إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس/ آب بسبب زيادة حادبة بلغت 4.4% في أسعار عقود البنزين.

وتسببت قيود فرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو 7% من استهلاكهما من الخام في 2019.

وكانت المخاوف من أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في الإضرار بالطلب العالمي على الخام قد دفعت خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في 13 شهرا يوم الإثنين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 ألف برميل يوميا مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين.

وفي جانب الإمدادات، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي بتخفيضات إضافية للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا لكبح تراجع أسعار الخام. وتنتظر أوبك الآن ردا من روسيا بشأن هل ستساعد موسكو في تنفيذ هذه التخفيضات.

من جانب آخر، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الاغلاق يوم الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بأنباء بأن فيروس كورونا قد يفقد زخمه.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 275.08 نقطة، أو 0.94%، إلى 29551.42 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 21.70 نقطة، أو 0.65%، ليغلق عند 3379.45 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 87.02 نقطة، أو 0.9%، إلى 9725.96 نقطة.