إديسون الإيطالية تبدأ عمليات حفر استكشافية للغاز في مصر‎

قال ماثيوس ريغاس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين، التي تركز أعمالها في إسرائيل، يوم الأربعاء، إن مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية في منطقة مياه عميقة في مصر ليست بعيدة عن حقول الغاز العملاقة الأخرى في شرق البحر المتوسط.

وإنرجين في خضم الاستحواذ على أصول إديسون في مصر بموجب اتفاق توصلت إليه العام الماضي.

وقال ريغاس للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة: ”نحفر الآن في (منطقة) شمال ثقة، وهو كشف على عمق كبير في المياه.. بدأ منذ أسبوعين“.

وتقع شمال ثقة بالقرب من حقل ظهر العملاق في مصر وحقل أفروديت القبرصي وحقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين.

وحقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية العملاقة، ويحتوى على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط.