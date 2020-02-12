”أوبك“ تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بسبب كورونا 

خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام بنسبة 19%، الأربعاء، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الصين.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط في تقريرها الشهري حول سوق النفط العالمي، إنها تتوقع الآن أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط مقدار 0.99 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي بنمو بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا، مضيفة أن ”انتشار فيروس كورونا في الصين خلال النصف الأول من عام 2020 شكل العامل الرئيس لخفض التوقعات“.

ولا تزال الصين في حالة أزمة بعد أسابيع من بدء انتشار المرض الذي أدى إلى إغلاق الكثير من مناطق البلاد، فقد تم إغلاق مدن بكاملها كما مددت عطلة رأس السنة الصينية لاحتواء انتشار المرض، وأوقفت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين.

ويتوقع أن تؤثر هذه التطورات على سوق النفط؛ لأن الصين شكّلت في السنوات الأخيرة عاملا رئيسا في زيادة الطلب على النفط.

وجاء في تقرير أوبك أن ”الانتشار الأخير لفيروس كورونا في الصين استوجب مزيدا من خفض التوقعات للطلب على النفط في ذلك البلد مقارنة مع الشهر الماضي وسط توقعات بتأثر وقود النقل وخصوصا وقود الطيران“ في النصف الأول من هذا العام.

وزاد من تضرر الطلب على وقود النقل تصادف انتشار الفيروس مع الاحتفالات برأس السنة الصينية التي تشهد عودة العديد من الصينيين إلى مدنهم وبلداتهم للاحتفال مع عائلاتهم.

وأفاد التقرير بأن ”تأثير وباء كورونا على الاقتصاد الصيني عزز الشكوك المتعلقة بالنمو الاقتصادي في عام 2020، بالتالي تلك المتعلقة بنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020“.