إيران تستبعد عقد قمة طارئة لـ“أوبك“ لبحث تداعيات كورونا على سوق النفط

استبعد وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، اليوم السبت، عقد قمة طارئة لأعضاء منظمة ”أوبك“، لبحث تداعيات فيروس كورونا على سوق النفط.

وقال زنغنه للصحفيين؛ إن ”قمة منظمة أوبك الطارئة فيما يتعلق بفيروس كورونا غير واردة حاليا“، مؤكدا أن ”إيران ستدعم خفض إنتاج النفط بالقدر الذي وافق عليه أغلبية الأعضاء في المنظمة“.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع للمنظمة بسبب تفشي فيروس كورونا، أجاب الوزير الإيراني بقوله: ”كان هناك حديث لكنه تراجع بعد ذلك، وفي الوقت الحالي اجتماع أوبك سيعقد في 4 إلى 5 مارس المقبل“.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن وجود نية لبعض الأعضاء في منظمة ”أوبك“، لعقد قمة طارئة بهدف بحث آثار فيروس كورونا على سوق النفط.