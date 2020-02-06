تراجع إنتاج شركة ”إيني“ الإيطالية للنفط في ليبيا إلى النصف

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني“، كلاوديو ديسكاليزي، اليوم الخميس، إن إنتاج شركة النفط الإيطالية العملاقة في ليبيا، تراجع بمقدار النصف إلى نحو 160 ألف برميل يوميا.

وأضاف ديسكاليزي على هامش مؤتمر: ”الوضع في ليبيا شديد الصعوبة، حيث هناك مليون برميل عالقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع“.

وأشار ديسكاليزي إلى أن الإنتاج انخفض إلى ما بين 156 و160 ألف برميل يوميا تقريبا، مقارنة مع 300 ألف برميل في السابق.

وتابع: ”مبعث القلق بالنسبة لنا هو الناس.. لدينا أكثر من خمسة آلاف شخص، ونريد أن نعرف إن كان بمقدورنا دفع رواتبهم“.

وتراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل كبير منذ إقفال موانئ وحقول بشرق البلاد وجنوبها، في 18 يناير/ كانون الثاني. يذكر أن شركة ”إيني“ تعتبر أكبر منتج أجنبي للنفط في ليبيا.