أسعار النفط ترتفع بعد أنباء عن دراسة أوبك تخفيضا أكبر للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط، نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا الصيني.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 31 سنتا أو 0.6 % إلى 54.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، ما يعادل 0.4 % إلى 49.82 دولار للبرميل، وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق.

وفي اجتماع الثلاثاء، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا أمس لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس/آذار إلى فبراير/شباط.

في غضون ذلك، زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس، والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.