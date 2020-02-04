تراجع غير مبسوق في إنتاج النفط الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع الإنتاج إلى 187 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ1.2 مليون برميل، قبل إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب البلاد.
وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة التي تدير كافة حقول البلاد النفطية، إلى فقدان أكثر من مليون برميل يوميا منذ إغلاق الحقول في منتصف الشهر الماضي.
وأوقفت عمليات استخراج النفط وتصديره عبر أربع موانئ حيوية ”البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة والزويتينة“.
ويطالب أعيان وقبائل المنطقة الشرقية بالتقسيم العادل للثروة، مقابل إعادة فتح الحقول النفطية في عموم ليبيا.
نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط
03 فبراير 2020#المؤسسة_الوطنية_للنفط pic.twitter.com/WWtCz63YBC
— National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) February 4, 2020