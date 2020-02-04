تراجع غير مبسوق في إنتاج النفط الليبي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجع الإنتاج إلى 187 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ1.2 مليون برميل، قبل إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب البلاد. وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة التي تدير كافة حقول البلاد النفطية، إلى فقدان أكثر من مليون برميل يوميا منذ إغلاق الحقول في منتصف الشهر الماضي. وأوقفت عمليات…