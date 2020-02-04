العراق: نراقب أثر فيروس الصين على الطلب النفطي‎

قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، يراقب عن كثب أثر الفيروس التاجي الصيني الجديد على الطلب النفطي، وبخاصة في آسيا.

وأبلغ جهاد رويترز أن العراق يدعم أي اتفاق سيحقق استقرار سوق النفط، وسيعمل مع أوبك وحلفائها في إطار ما يسمى بمجموعة أوبك+، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن أي قرار من أوبك بشأن الحاجة لتعميق تخفيضات المعروض النفطي أو تقديم موعد الاجتماع المقرر في مارس/ آذار، سيصدر بإجماع الأعضاء بناء على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن المجموعة.

وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك يومي الرابع والخامس من فبراير شباط في فيينا؛ لتقييم أثر الفيروس التاجي على الطلب النفطي.