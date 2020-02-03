الكرملين: بوتين والملك سلمان يؤكدان استمرار التعاون في إطار ”أوبك+“

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أعلن الكرملين اليوم الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أكدا استعدادهما لمواصلة التعاون في إطار مجموعة أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط العالمية. وقال الكرملين في بيان؛ إن الزعيمين ناقشا أيضا أثناء اتصال هاتفي الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية. وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، الذين…