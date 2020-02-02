الكويت تتسلم رئاسة العمليات المشتركة في حقل الوفرة المشترك مع السعودية‎‎

تسلَمت الكويت، يوم الأحد، رئاسة العمليات المشتركة في حقل ”الوفرة“ الواقع بالمنطقة المحايدة مع السعودية، بعد انتهاء فترة رئاسة شركة ”شيفرون“ العربية السعودية لعمليات الوفرة المشتركة في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج تعميما يقضي بتعيين حمد سالم العجمي مديرا عاما للعمليات في الوفرة المشتركة اعتبارا من يوم الأحد، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نفط الخليج وشركة ”شيفرون“ العربية السعودية، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وحول موعد بدء الإنتاج بحقل الوفرة، كشف مسؤول نفطي كويتي لوكالة الأنباء العالمية (رويترز)، أنه ”سيبدأ الإنتاج في هذا الحقل في أواخر شهر آذار/ مارس المقبل، بواقع 10 آلاف برميل يوميا، وسط توقعات أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي“.

وأشارت مصادر نفطية في ساعة سابقة من اليوم إلى أن تشغيل العمليات المشتركة في حقل الخفجي الواقع بالمنطقة المحايدة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وسيبدأ إنتاج النفط مع نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد توقف دام لخمسة أعوام، نقلا عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المسؤول الكويتي أنه ”سيبدأ إنتاج حوالي 10 آلاف برميل من حقل الخفجي بحلول 25 شباط/ فبراير الجاري، لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية، وسيزيد الإنتاج ليضخ نحو 60 ألف برميل بحلول آب/ أغسطس المقبل“.

ووقعت كل من الكويت والسعودية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المشتركة، التي تحتوي حقولا نفطية ويتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين.