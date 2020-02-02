ضخ تجريبي للنفط في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

كشفت مصادر نفطية في الكويت، عن أن تشغيل العمليات المشتركة في حقل الخفجي الواقع بالمنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وسيبدأ إنتاج النفط مع نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد توقف دام لخمسة أعوام.

وقالت المصادر إن ”عمليات الخفجي المشتركة نفذت الخميس الماضي عمليات ضخ تجريبي للنفط في منشأة مركز التجميع بالخفجي لفصل النفط عن الغاز والأنابيب، وأجرت سلسلة من الاختبارات لمنشآتها للتأكد من سلامة المنشأة والأنابيب ومن ثم إغلاق المنشأة لحين بدء الإنتاج“، حسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ووقعت كل من الكويت والسعودية في الـ24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المشتركة، التي تحتوي حقولا نفطية ويتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين.

وينهي هذا الاتفاق نزاعا بين البلدين حول المنطقة المقسومة منذ 5 أعوام، ليؤدي إلى استئناف إنتاج النفط في حقول هذه المنطقة؛ ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميا.