ليبيا تطمئن ”إيني“ الإيطالية بعد إغلاق الحقول الشرقية

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن مرفأ مليتة الذي تشترك في إدارته شركة ”إيني“ الإيطالية ”لا يواجه خطرا“؛ وذلك في أعقاب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق ووسط البلاد.

ونقلت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ اليومية الإيطالية، عن الحويج قوله، اليوم الجمعة: ”لا نستهدف موارد الطاقة الإيطالية، لدينا علاقات تاريخية مع روما، ونحن نُثمن عمل إيني“.

وأغلقت موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا، لكن الحويج قال ردا على سؤال عن احتمال إغلاق مرفأ مليتة (غرب ليبيا): ”لا أعتقد“.

وقال إن حالات الإغلاق الحالية لها ما يبررها؛ لأن حكومة الوفاق تستخدم عائدات النفط لدفع أموال لمجموعة محلية مسلحة وتسهيل وصول جنود أتراك إلى البلاد ومسائل أخرى.