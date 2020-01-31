أمريكا تعتزم رفع عقوبات عن شركة صينية مرتبطة بإيران

قال مصدران في قطاع النفط والطاقة، إن الولايات المتحدة سترفع على الأرجح خلال أيام، عقوبات مفروضة على وحدات تابعة لشركة ”كوسكو“ الصينية للناقلات البحرية، التي تتهمها واشنطن بنقل نفط إيراني.

وأشار مصدر من شركة نفط صينية كبيرة، إلى أنهم تلقوا مؤشرات على رفع ”كوسكو“ من قائمة العقوبات الأمريكية.

وأضاف المصدران أن قطاع الطاقة الصيني بانتظار اتصالات رسمية من واشنطن.

وقال مصدر آخر من قطاع الطاقة في لندن، إن واشنطن ألمحت إلى أنها سترفع العقوبات قريبا.

وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعقيب. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق.

وقال تشانغ تشينغ، وهو مدير لعلاقات المستثمرين ومقره شنغهاي لدى ”كوسكو شيبنغ إنرجي ترانسبورتيشن“، الشركة الأم لـ ”كوسكو شيبنغ تانكر داليان“، إنه لم يجر بعد إخطار الشركة بأي تغييرات في وضع العقوبات.

وذكر تشانغ: ”ستقوم الشركة بالإعلان اللازم عندما تكون هناك تطورات كبيرة“.

ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدات داليان التابعة لـ ”كوسكو“، على قائمة سوداء، في 25 سبتمبر/ أيلول، في خطوة دفعت تكاليف الشحن العالمية إلى مستويات مرتفعة قياسية وأربكت أسواق الشحن.