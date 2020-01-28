”إيرليكيد“ تبدأ ضخ الهيدروجين لوحدة تابعة لـ“أرامكو“ في تحول عن النفط

بدأت شركة ”إيرليكيد“ العربية، اليوم الثلاثاء، ضخ الهيدروجين في شبكة أنابيبها التي تكلفت 400 مليون دولار بمدينة ينبع السعودية؛ لتزويد مصفاة تابعة لشركة ”أرامكو“ السعودية، في إطار سعي المملكة للتحول إلى استخدام وقود أنظف.

و“إيرليكيد“ العربية مشروع مشترك بين شركتي ”إيرليكيد“ الفرنسية و“طاقة“ السعودية، ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي 45.6% فيها.

ويتصاعد الضغط على كبرى الدول المنتجة للوقود الأحفوري في العالم لتخفيض انبعاثاتها الكربونية مع تنامي مخاوف صناع السياسات والمستثمرين والرأي العام من أثر ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحول كثيرون في الصناعة إلى غاز الهيدروجين الذي يمكن استخدامه لتزويد المركبات بالوقود كوسيلة لحفظ الطاقة الخضراء كجزء من الحل.

وقال فرانسوا كزافيير هاول، المدير العام لإيرليكيد العربية: إن ”شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل سامرف ستكون أول شركة تستخدم شبكة هيدروجين ينبع“.

و“سامرف“ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة موبيل ينبع للتكرير المملوكة بالكامل لشركة إكسون موبيل.

وأضاف هاول أن ”إيرليكيد تخطط لتوريد الهيدروجين إلى ثلاثة عملاء آخرين خلال العام الحالي“، لافتا إلى أن ”النيتروجين بالغ الأهمية لمستقبل طاقة نظيفة وآمنة وفي المتناول بالمملكة. بإمكانه إزالة الكربون بمجموعة من القطاعات مثل النقل الطويل والكيماويات“، موضحا أن ”إيرليكيد العربية تعتزم زيادة طاقة شبكة الهيدروجين التابعة لها في السعودية“.

وتغطي الشبكة مواقع على البحر الأحمر والخليج وتبلغ طاقتها حاليا 200 ألف متر مكعب في الساعة بكل موقع.