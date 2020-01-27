وزير: الهند تحتاج لإعادة النظر في عقود الغاز طويلة الأجل مع قطر

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم الاثنين، إن بلاده بحاجة للنظر في آلية تسعير عقود إمداد الغاز طويلة الأجل الحالية مع قطر.

جاء ذلك خلال اجتماع يضم مسؤولين في شركات النفط في نيودلهي.

وتستورد الهند 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.

وتراجعت الأسعار الفورية أو أسعار السوق الحالية للغاز المسال لأقل مستوياتها في بضع سنوات في كانون الثاني/ يناير؛ ما يبرز الخسائر التي تتحملها الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بعقود طويلة الأجل مع موردين.