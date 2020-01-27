سلطنة عمان تدعم استعدادات السعودية للاستجابة لتأثير انتشار كورونا على أسواق النفط

قال وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي، اليوم الاثنين، إنه يساند بالكامل استعدادات السعودية للاستجابة لأي تأثير لانتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط.

وأضاف الرمحي أن بلاده تدعم بالكامل التصريحات الصادرة عن المملكة وموقفها بشأن الاستعداد لأي ظروف في السوق ربما تنجم عن الانتشار الحالي للفيروس في الصين.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن المملكة تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن ”التوقعات السلبية“ للتأثير المحتمل لفيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى العوامل الأساسية لسوق النفط، مشيرا إلى أن الأمر تقوده بشكل كبير ”عوامل نفسية“.