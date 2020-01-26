شيخ قبلي لـ ”إرم نيوز“: استمرار حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

أكد قيادي في حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، اليوم الأحد، استمرارهم في إغلاقها حتى تحقيق كافة مطالبهم.

وبين شيخ قبيلة ”إزوية“ السنوسي لحليق الزوي، القيادي في حراك إغلاق حقول النفط، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الحراك الممثل للقبائل الليبية، عقد اجتماعا يوم أمس السبت في منطقة الحوض، وقرر الاستمرار في الإغلاق، بسبب تلكؤ ومماطلة حكومة الوفاق في تلبية مطالبهم.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه شركة النفط الوطنية الليبية، عن تكبدها خسائر يومية تقدر بـ53 مليون دولار يوميا، وبواقع 256 مليون دولار في 6 أيام من إغلاق حقول النفط، حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

وعقب الزوي على تلك الخسائر بالقول: إنها ”متوقعة، لأن الدفع المتأتي من التصدير توقف، ولأن الوعود التي قدمتها المؤسسة وعقودها مع الشركات التي تتعامل معها ذهبت سدى، إضافة إلى أن المؤسسة قبضت أموالا مسبقة الدفع بناء على عقود تصديرية لا تستطيع أن تنفذها.

ويطالب الحراك بخروج تركيا من المشهد الليبي، وسحب المرتزقة الذين جلبتهم إلى البلاد، وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وإعادة النظر في إدارة مصرف ليبيا المركزي، كمقدمة لإعادة فتح وتصدير النفط.

وكانت واشنطن قد حثت الأسبوع الماضي، على ضرورة استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور.

وأكد الجيش الوطني الليبي أن إغلاق حقول النفط هو بمثابة عمل شعبي لم يقم به الجيش.