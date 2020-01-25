إيران تعلن عن زيادة بـ3.5 مليار برميل في احتياطياتها النفطية

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم السبت، عن زيادة جديدة تقدر بـ3.5 مليار برميل في احتياطيات النفط في البلاد.

واستند الوزير إلى زيادة تقديرات حجم النفط القابل للاستخراج من حقل أزادجان بواقع 3.5 مليار برميل، بعد ”ابتكار لخبراء من جامعة طهران“.

ولم يقدم الوزير تفاصيل بشأن الابتكار، عندما كان يتحدث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال الوزير ”كشف رئيس جامعة طهران عن أنباء سارة اليوم، وأعلن أن جامعته تضمن إمكانية زيادة معدل الاستخراج من حقل أزادجان إلى 10% مقارنة بالنسبة السابقة التي تراوحت بين 5-6% ويعني هذا النجاح إضافة قدرها نحو 3.5 مليار برميل إلى الاحتياطات القابلة للاستخراج من هذا الحقل“.