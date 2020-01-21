عبدالعزيز بن سلمان يرحب بإعادة تعيين وزير الطاقة الروسي

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الثلاثاء إنه يرحب بإعادة تعيين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مضيفا أن هذا مهم للتعاون السعودي والروسي ضمن مجموعة أوبك+.

وقال الأمير عبدالعزيز لرويترز بعد اجتماع مع كيريل ديميتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري ”أنا سعيد جدا لتمديد ولايته في المنصب“.

وديميتريف أيضا كان أحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق روسيا للانضمام إلى التخفيضات الإنتاجية لأوبك في 2017 .

وسئل الوزير السعودي عما إذا كان يعتقد أن روسيا ستمدد اتفاقها لخفض انتاج النفط بالتوازي مع أوبك في مارس آذار، فأجاب قائلا ”الموت فقط هو الذي سيفرق بيننا“.