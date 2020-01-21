مصرف عراقي سينسحب من آلية دفع ثمن الغاز الإيراني في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء‎

المصدر: أ ف ب

قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، إن مصرفه لن يكون طرفًا في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر المقبل.

وقد يؤدي عدم تجديد الإعفاء إلى إلحاق ضرر بقطاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الإيرانيين، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في العام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة على مدار الأشهر الـ15 الماضية، تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران.

وتدفع بغداد ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيًا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف فيصل الهيمص:“في حال انتهى الاستثناء، سيكون من المؤكد أن المصرف لا يمكنه دفع أي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع أي كيان إيراني بخصوص الغاز والكهرباء“.

وأضاف:“كمصرف، أهم شيء لدينا هو أن نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية، لذلك يثق العالم بنا“.

ويتعرض أي كيان يتعامل مع المؤسسات أو البلدان التي أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء لعقوبات ثانوية تقيد وصوله إلى الدولار الأمريكي.

وأدى الإعفاء الأمريكي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران.

وفي غضون ذلك، اتفقت إيران والعراق على خطة سداد تتماشى مع اللوائح الأمريكية من طريق حساب بالدينار العراقي عند المصرف العراقي للتجارة.

وبدءًا من العام الماضي، توجبت على العراق فاتورة مستحقة تبلغ نحو ملياري دولار عن عمليات شراء سابقة للغاز والكهرباء، وفقًا لوزير النفط الإيراني بيجان زنكنه.

ورفض الهيمص الكشف عن المبلغ الذي تم دفعه في الحساب أو المبلغ الذي لا يزال مستحقًا، لكنه أكد أن ”الاستثناء سمح بأن يدفع لمصدري الكهرباء والغاز، وسلمت دفعات عدة بحسب هذه الآلية، لكن المشكلة أن التصرف بالأموال التي دفعت لم يكن ممكنًا“.

ويخشى العراق تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وكلاهما حليفان لبغداد.

وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الحالي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك نحو 5200 جندي أمريكي، في أعقاب غارة أمريكية بطائرة مسيّرة اغتالت فيها واشنطن الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة على العراق في حال إصرار بغداد على وجوب أن تغادر القوات الأمريكية العراق.

وأبلغت الولايات المتحدة العراق بأنها تفكر بتجميد حسابات مصرفية تابعة لبغداد في مصارف الولايات المتحدة، حيث يحتفظ العراق بعائدات النفط التي تشكل 90 في المئة من موازنة البلاد.