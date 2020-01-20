بنك ”أوف أمريكا“ يرفع توقعاته لسعر النفط خلال 2020‎

قال بنك ”أوف أمريكا غلوبال“، إنه رفع توقعاته لسعر برميل النفط الخام خلال العام الجاري، لأسباب مرتبطة باحتمالات عرقلة الإمدادات والتزام (أوبك+) في اتفاقية خفض الإنتاج.

وأوردت وثيقة صادرة عن البنك، اليوم الإثنين، أن التوقعات الجديدة لسعر برميل النفط ستصل إلى متوسط 62 دولارا بالنسبة لخام برنت، صعودا من توقعات سابقة وضع فيها البنك سعر 60 دولارا.

وذكر أن توقعاته المتفائلة كذلك بشأن الأسعار تنسحب على خام غرب تكساس الوسيط، إلى متوسط 57 دولارا للبرميل، صعودا من 54 دولارا في توقعاته السابقة.

يأتي ذلك، بينما سجلت أسعار النفط الخام صعودا خلال وقت سابق اليوم بنسبة 0.70 % إلى 65.5 دولارا لبرميل برنت، مدفوعة بتأثر الإمدادات من ليبيا، واحتمالية تأثرها كذلك من العراق، بسبب الأوضاع التي يشهدها البلدان.

والأحد، قال مصدر بحقل الشرارة النفطي الليبي (جنوب)، إن الحقل توقف عن الضخ نتيجة غلق أحد الصمامات الرابطة بين الحقل وميناء الزاوية النفطي (غرب).

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في (أوبك)، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، تعميق خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول 2020، مقابل 1.2 مليون برميل في 2019.

ودخلت اتفاقية ”أوبك+“ بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ مطلع 2019 وتنتهي في مارس/آذار المقبل، وسبقتها عدة اتفاقيات لخفض الإنتاج منذ مطلع 2017.

كذلك، دفع توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني إلى تحسن في معنويات المستثمرين من إمكانية استعادة النسق التصاعدي للتجارة المشتركة بين البلدين، كما كانت قبل الحرب التجارية.

وفي وثيقته اليوم، قال البنك إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع 1.1 مليون برميل يوميا في 2020.