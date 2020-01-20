أردوغان: الصومال دعا تركيا للتنقيب عن النفط في مياهه.. وأرسلنا مستشارين فقط إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الصومال دعا أنقرة للتنقيب عن النفط في مياهه، بعدما وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

ونسبت قناة ”إن.تي.في“ عن أردوغان قوله: ”هناك عرض من الصومال.. يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضا“.

وأضاف: ”هذا مهم جدا بالنسبة لنا… لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك“.

ونقلت المحطة التلفزيونية ذاتها، عن أردوغان قوله إن تركيا ”لم ترسل قوات إلى ليبيا، حتى الآن، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط“.

وكان أردوغان قد قال، الأسبوع الماضي، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس.