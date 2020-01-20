مصر .. 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز بـ 452 مليون دولار

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا، وقع 9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن ”الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان…