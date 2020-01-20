النفط يصعد لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد تعطل إنتاج في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا؛ ما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أي 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ07:31 بتوقيت غرينتش بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أي 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من كانون الثاني/ يناير.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين. وبعد ارتفاع الأسعار بسبب تأجج التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية العام، اتخذ الجانبان خطوات للابتعاد عن الصراع؛ ما يهدئ أجواء السوق.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.

وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس جمعية البترول اليابانية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين،: ”سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولارا للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط“.